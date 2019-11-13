國際財經

美國總統特朗普未有為中美貿易談判提供明確指示，市場憂慮兩國貿易前景又再有變卦，加上觀望聯儲局主席鮑威爾稍候於國會作證，投資態度偏審慎，歐股中段續向下。

截至本港時間傍晚6時17分，英國富時100指數報7309點，跌56點或0.76%；德國DAX指數報13154點，跌129點或0.97%；法國CAC 40指數報5881點，跌38點或0.64%；意大利富時MIB指數報23543點，跌238點或1%。

道指期貨暫報27543點，跌120點。

中美目前陷入貿易談判僵局，據報關鍵在於美國是否同意在兩國達成首階段貿易協議下取消現有關稅，或只是取消下月15日生效的關稅。

美國總統特朗普周二發表的講話突出了目前全球貿易局勢的積極進展，其中包括和歐洲、日本的關稅談判，以及具有新版NAFTA稱號的美墨加(USMCA)協議等，但在貿易關係方面並沒有透露實質性的訊息，這令未來不確定性依然存在。分析認為，貿易細節的缺乏本身就是一個悲觀的訊號。

特朗普的講話並未就貿易提供新的細節，因此沒有引發市場大幅波動。不過，對於投資者而言，更大的風險正在逼近。鮑威爾將於本港時間周四凌晨到國會作證，而備受關注的美國CPI數據亦將出爐，預計這兩大因素將引發市場的劇烈波動。

美國聯邦公開市場委員會(FOMC)在10月會議上宣布將聯邦基金利率目標區間下調25點子到1.5厘至1.75厘水平，為聯儲今年以來第三次減息。鮑威爾當時在新聞發布會上表示，目前聯儲的貨幣政策立場可能是合適的，但他亦表示，如果未來經濟數據導致聯儲對美國經濟前景評估出現實質性變化，聯儲將採取相應行動。

油價偏軟，紐約原油期貨現時每桶報56.34美元，跌0.46美元或0.81%；倫敦布蘭特期油報61.34美元，跌0.72美元或1.16%。