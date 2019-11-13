國際財經 即巿股評

自從本港示威衝突開始升溫，筆者上周五已開始擔心股市會現急跌，好嘅唔靈醜嘅靈，港股由上周最高見過27900，輾轉跌至今日的26571，即已插1329點。

按之前判斷，本港示威衝突加劇，或預示中美貿戰談判有破裂風險，在昨日特朗普又吹美國已接近與中國簽署第一階段貿易協議，但同時又威脅中國如果唔達成協議，會對中國施加更大壓力，即依舊講咗等於無講，按過往慣例，無進展即向壞走機會愈高，故此後市就要望下面兩萬六支持有幾硬淨。

美股懶理中美貿談消息，標普500指數更再創新高，隔晚最高見過3102，為史上首次升穿3100關，收3091，仍升0.2%，都咪話唔勁。

不過，正如中美貿談觸礁機會甚高，而昨日特朗普演講完後，道指更一度轉跌，甚有拉牛上樹的感覺，加注再追美股博唔過，反而愈來愈驚美股，尤其聯儲局立場咁鷹，美股有冧棚風險，標普或會跌到去50天線(現處2997)水平。

首隻太空旅遊股維珍銀河，上周跌至8.56美元後，股價已摸低回升，上日收造10.1美元，遠離上周低位18%，短炒可現水平袋袋平安，但此股賣富豪旅遊概念，加上承諾2021年有盈利，長線仍值得揸少少博運氣。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。