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今日 16:46 國際財經

憂中美貿易前景 歐股早段偏軟

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美國總統特朗普未有為中美貿易談判提供明確指示，僅稱雙方接近簽署首階段貿易協議，市場擔心兩國貿易前路難前行，歐洲股市早段偏軟。

截至本港時間下午4時35分，英國富時100指數報7331點，跌33點或0.46%；德國DAX指數報13250點，跌33點或0.25%；法國CAC 40指數報5910點，跌9點或0.15%；意大利富時MIB指數報23698點，跌83點或0.35%。

道指期貨暫報27615點，跌48點。

中美貿易方面，美國總統特朗普發表演說，稱已接近與中國簽署首階段貿易協議。不過，他同時批評中國在WTO定位為發展中國家，佔了美國便宜，又未有為兩國貿易談判提供任何明確指示。市場原先預期他會公布貿易談判具體消息，但最終沒有透露任何新訊息。

此外，中美目前陷入貿易談判僵局，據報關鍵在於美國是否同意在兩國達成首階段貿易協議下取消現有關稅，或只是取消下月15日生效的關稅。

美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)則表示，美方在與中國達成貿易協議前，不會進行關稅調整。他稱，中美兩國在知識產權竊取、金融服務、貨幣穩定、大宗商品和農業等領域的磋商都取得進展。

市場觀望美國庫存數據，油價偏軟。紐約原油期貨現時每桶報56.61美元，跌0.19美元或0.33%；倫敦布蘭特期油報61.74美元，跌0.32美元或0.52%。

美國能源資訊局周四將公布上周原油庫存統計數據，市場預期原油庫存上升110萬桶，汽油與精煉油庫存分別減少100萬桶與50萬桶。

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