國際財經

特朗普批中國佔美便宜 接近簽署首階段協議



美國總統特朗普發表演說，批評中國在WTO定位為發展中國家，佔了美國便宜，又說已接近與中國簽署第一階段貿易協議。特朗普也再批聯儲局減息步調遲緩，阻礙經濟增長及股市升勢，期望出現負利率。

哈克反對儲局減息決定 指利率應維持不變



美國費城聯儲銀行總裁哈克表示，不支持聯儲局在上月底作出的減息決定，認為應維持基準利率不變。

fb推Facebook Pay支付服務



Facebook (fb)在網誌公布，已經在旗下平台fb、Messenger、Instagram與WhatsApp，推出支付服務Facebook Pay。

鮑威爾再成箭靶 納指創收市新高



特朗普期望儲局實施負利率，美股好淡爭持，道指曾升79點，收市無變動；標指漲0.16%，盤中曾創即市新高；納指升0.26%，創收市新高及即市新高。迪士尼推串流服務Disney+，股價高收1.35%；Facebook推支付服務，股價抽高2.56%。

外圍焦點簡訊

￭ 美滙指數尾段升0.15%，報98.34；歐羅兌美元下滑0.2%。

￭ 紐約期金收挫0.2%，每盎斯報1453.7美元。

￭ 紐約期油收跌0.1%，每桶報56.8美元；布蘭特期油回吐0.2%。

￭ 美國押後決定是否對歐洲汽車加徵關稅，英股收市上揚0.5%，德股升0.65%，法股漲0.44%。

￭ 國務院總理李克強：要更有效運用逆周期調節工具，加強對實體經濟支持。

￭ 人民銀行調查統計司原司長盛松成：中央宜適度減息但不應放水，貨幣政策有結構性調整的必要。

【新股追蹤】SPROCOMM暗盤漲四成 利華跌一成



三隻新股周三主板掛牌，交易資料顯示，SPROCOMM暗盤收報0.7元，較招股價升40%；中國飛鶴(06186)跌2.27%；利華(01346)跌10.59%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26910點，較昨日恒指收市低水155點。

￭ ADR港股比例指數報26924點，較港低141點。

￭ 恒大(03333)主席許家印在會議上稱，「恒馳1」電動車明年上半年亮相，2021年量產。

￭ 安踏(02020)附屬以現金總代價約1.33億歐羅，間接出售Amer Sports約5.0012%權益。

￭ 中國誠通(00217)以代價2466.41萬元人民幣，售誠通能源廣東41%股權。

￭ 凌銳(00784)就收購藍天環能全部股權，訂立諒解備忘錄。

￭ 力世紀(00860)與吉麥及GLM在中國組合營，拓新能源汽車業務。

￭ 國際資源(01051)以代價3392.06萬美元，收購Edge Special優先股。