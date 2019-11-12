國際財經

美國總統特朗普於本港時間周三凌晨1時出席紐約經濟俱樂部發表有關貿易政策的演說，再度批評聯儲局主席鮑威爾犯錯，又提出應把息口降至負利率。美股早段好淡爭持，道指曾升79點，盤中曾高見27770點，收市反覆無變動，報27691點。標指漲0.16%，收報3091點，盤中曾創即市新高3102點。納指升0.26%，收報8486點，創收市新高；盤中高位觸及8514點，創即市新高。

近期環繞美中貿易談判的樂觀情緒，帶動美股3大指數再攀上新高，過去一個月道指和標指累計進賬超過3%，納指同期更錄得5.8%升幅。

美國公司第三季業績公布接近尾聲，據Refinitiv數據顯示，標指約四分三的成分公司發布的季度業績好過預期。本周稍後時間，沃爾瑪、思科(Cisco)和輝達(Nvidia)等大型企業將派發成績表。

迪士尼公司推出串流服務Disney+，股價高收1.35%，為升幅最大的道指成分股；Facebook推出支付服務，股價抽高2.56%。

受惠美國押後決定是否對歐洲汽車徵收關稅，歐洲股市造好，英股上揚0.5%，德股升0.65%，法股漲0.44%。

鮑威爾再批評聯儲局加息速度太快，減息步伐太慢，令美國與其他國家競爭處於劣勢，他期望出現負利率。特朗普說中國在世界貿易組織的定位為發展中國家，佔了美國便宜，歐洲對美國貿易設立屏障，某程度比中國更差。

避險需求減 金價四連挫

美滙指數企穩，曾升0.22%，其後升幅縮窄至0.15%，報98.34；日圓微升0.06%，至每美元兌108.98日圓。英鎊跌0.04%，兌1.2848美元；歐羅下滑0.2%，兌1.1011美元。

市場避險需求下降，紐約期金連跌4日，收市挫0.2%，每盎斯報1453.7美元。

有數據顯示，石油重鎮庫欣(Cushing)的庫存連升5周後，到上周減少120萬桶。油價先升後回，紐約期油收市跌0.1%，每桶報56.8美元；布蘭特期油回吐0.2%，至62.06美元。

美國10月中小企業樂觀指數報102.4，較9月高0.6，亦高於預期的102，反映信心有所改善。