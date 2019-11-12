Facebook (fb)在網誌公布，已經在旗下所有平台，包括fb、Messenger、Instagram與WhatsApp，推出支付服務Facebook Pay。
fb副總裁Deborah Liu表示，Facebook Pay將有利於使用旗下平台的人士作出商業活動。一般相信，Facebook Pay是蘋果Apply Pay的主要競爭對手。據悉，Facebook Pay將首先在fb與Messenger推出。
美國政府與政界正就fb的壟斷情況展開調查。
今日 03:56 國際財經
Facebook (fb)在網誌公布，已經在旗下所有平台，包括fb、Messenger、Instagram與WhatsApp，推出支付服務Facebook Pay。
fb副總裁Deborah Liu表示，Facebook Pay將有利於使用旗下平台的人士作出商業活動。一般相信，Facebook Pay是蘋果Apply Pay的主要競爭對手。據悉，Facebook Pay將首先在fb與Messenger推出。
美國政府與政界正就fb的壟斷情況展開調查。
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