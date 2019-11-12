國際財經

美國總統特朗普再度抨擊聯儲局的貨幣政策，指局方的減息步調遲緩，阻礙了經濟增長及股市升勢。他又暗示，當年委任鮑威爾(Jerome Powell)為聯儲局主席是犯了錯誤。

特朗普周二在紐約經濟學會發表演講，稱自從他就任總統以來，美股標指、道指和納指分別上揚45%、50%和60%，但若非聯儲局減息步伐緩慢，股市升幅應該更加大，可以比現時再漲25%。

特朗普表示，我們都在犯錯，但不應該經常地犯錯。特朗普沒有詳細說明犯了甚麼錯誤，但他過往曾表示委任鮑威爾為聯儲局主席是一個錯誤。