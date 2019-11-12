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今日 23:01 國際財經

觀望特朗普講話 美股靠穩

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市場觀望美國總統特朗普稍候在紐約經濟俱樂部發表的講話，投資者期望從是次講話中尋獲有關對中美貿易及經濟看法的相關訊息，美股反覆靠穩。

截至本港時間晚上約11時，道指報27739點，升48點或0.17%；標普500指數報3094點，升7點或0.23%；納指報8491點，升27點或0.33%。

國際貿易關係繼續成為市場焦點，有分析指出，特朗普永遠是令人意外的因素，亦有分析相信，特朗普的演說將有一定指示作用。Charles Schwab交易與衍生品副總裁Randy Frederick表示，成熟的貿易協議甚至可能要再過數月才能達成，所以很難對股市走勢感到如此樂觀。

美國國家安全顧問奧布萊恩(Robert O'Brien)表示，中美貿易談判沒有設期限，而美方想達成一個好協議，目前正非常接近達成首階段協議。倘若能夠達成一個好協議，中美元首將會面並簽署協議。

須要留意的是，美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)將於周三在美國國會發表講話並回答議員的提問。市場料鮑威爾可能會在本周再次暗示貨幣政策將暫時保持不變，增強對聯儲局直至2020年底都可能按兵不動的預期。

關於美歐貿易問題，分析師稱，白宮要到明日才會作出決定，有傳言指白宮將會推遲作決定的時間，市場對此抱謹慎樂觀預期，為今日歐美股市帶來一定支撐。

歐股方面，英國富時100指數報7363點，升35點或0.48%；德國DAX指數報13274點，升76點或0.58%；法國CAC 40指數報5917點，升23點或0.4%；意大利富時MIB指數報23749點，升259點或1.11%。

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