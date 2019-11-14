即巿股評 港股直擊 國際財經

美股三大指數周一(11日)個別發展，蘋果股價再創新高，市值攀上1.165萬億美元，穩踞「一哥」地位，同時為全球「股王」紀錄寫下新的一頁。

蘋果的Apple Card被轟涉嫌性別歧視，但無礙股價破頂，相信是歸功於實體產品暢銷，iPhone成功以低價搶灘不在話下，AirPods和AirPods Pro潛力爆發也成另一推動力。當然，手握現金近500億美元，亦屬吸引投資者之處。

附【圖】所見，美國「股王」愈升愈有，本港「股王」卻久沉不起。騰訊(00700)今天公布2019年第三季及首9個月業績，市場預測上季盈利按年增長二至三成，然而，此幅度似乎不足以支撐逾30倍的市盈率，意味成績表若沒有驚喜，騰訊股價恐持續下行。

騰訊股價去年1月升至高位476.6元，其後輾轉下滑，年底曾觸及251.4元，市值幾近「腰斬」；儘管2019年勁彈重越400元，卻只維持了一天即又反覆回落，尚未擺脫一頂低於一頂的走勢。

股價失色主要是因為缺乏新亮點，其中盈利引擎手機遊戲已今非昔比，雖然估計受惠《和平精英》令第三季收入向好，想恢復2018年當局開始嚴格審查手遊前的爆炸性增長卻機會不大。近日傳言夥拍任天堂攻美國市場，鑑於之前停播美國職業籃球聯賽(NBA)引起風波，未來發展存在一定政治風險，憧憬價值也大打折扣。

網絡廣告收入、金融科技及企業服務方面亦被看淡，早年寄望甚高的微信支付和小程序等，都未見有突破性進展。

值得期待的反而是人民銀行準備推出數碼貨幣，根據鴻海集團旗下創投公司HCM Capital透露，內地已設立數碼貨幣支付框架，使人行能夠透過支付寶與微信支付向商業銀行及第三方發行數碼貨幣。有關詳情目前仍須確認，但以微信支付和支付寶的市佔率，可以預期在內地開發數碼貨幣時將擔當重要角色，不難成為騰訊業務以至股價的催化劑。

談到支付寶，順帶一提其母公司阿里巴巴再度來港招股，或影響騰訊表現。挾今次「叁十一」(第11年雙十一)成交額破紀錄達2684億元人民幣的強勢，阿里IPO據傳獲港交所(00388)批准上市，籌約780億至1170億元，料晉身今年「集資王」。2007年阿里以B2B業務首次來港掛牌時，創辦人馬雲豪言股民尚未了解這間電商企業；時移世易，現在投資者對阿里已有相當認識，市場上也多了一家內地科網巨擘的選擇，會否分散資金注意力，可能性不容抹殺，就騰訊來說，是一大不明朗因素。

換言之，騰訊潛在好淡條件都有，惟暫乏力左右股價，而從估值分析，大幅上揚空間欠奉。昨天放榜前顯著炒上，騰訊收報330.2元，反彈近2.2%，是推升港股的火車頭，但要像蘋果刺激美股般破頂固屬奢望，即使騰訊佔恒指比重約一成，想帶動恒指挑戰250天線，相信也有難度。

信報投資研究部

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