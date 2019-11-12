國際財經 即巿股評

歐羅/美元受聯儲局「鷹派減息」帶動，於本月初繼續保持強勁升勢，匯價於上周一(11月4日)升至1.1176，創10月21日以來的兩周新高。但美滙指數受美國債息大漲和良好經濟數據兩大因素影響而連漲五日，歐羅/美元受此影響亦於上周大幅走弱。

具體而言，首先美國債息於上周起大幅攀升，自11月起美國10年期國債已飆升至1.972%，創8月1日以來的逾三個月新高，升幅近30個基點。其次，上周二(11月5日)公布的美國供應管理協會10月非製造業指數為54.7，勝於預期53.5。直至上周五(11月8日)，歐羅/美元受美元強勢壓制而連續五日下跌，並跌至1.1016，創10月15日以來的逾三周新低。

值得留意的是，歐洲將於周四(11月14日)18:00公布歐羅區第三季度國內生產總值(GDP)，而美國亦會分別於周三(11月13日)和周四21:30公布其10月消費者物價指數(CPI)以及生產物價指數(PPI)，若美國經濟數據造好的同時，歐羅區的經濟數據遜於預期的話，歐羅/美元很大機會再度失守1.1000關口。

技術分析方面，歐羅/美元於10月21日及11月初多次挑戰1.1180阻力(由6月25日高位1.1407至10月1日低位1.0876下跌浪的61.8%斐波那契回吐水平)均告失敗。滙價其後跌穿日線圖上升通道，更於11月7日跌穿雙頂頸線1.1070水平，暗示後市走勢仍然偏弱。目前歐羅/美元在1.1020水平波動，仍未出現企穩回升的跡象，後市滙價有機會下試1.1000關口，甚至是1.0975水平（雙頂的量度跌幅）。

交易策略方面，早前於10月28日所定的歐羅/美元沽盤已取消。短期內待歐羅/美元下跌至1.0980-1.1000區域買入，上望1.1140，跌穿1.0955止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供