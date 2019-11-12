國際財經

中美何時達成首階段協議惹關注，市場觀望美國總統特朗普稍後在紐約經濟俱樂部講話，歐洲股市中段造好。

截至本港時間傍晚6時27分，英國富時100指數報7345點，升16點或0.23%；德國DAX指數報13263點，升62點或0.48%；法國CAC 40指數報5906點，升12點或0.21%；意大利富時MIB指數報23604點，升114點或0.49%。

道指期貨暫報27677點，升19點。

中美貿易談判方面，美國國家安全顧問奧布萊恩(Robert O'Brien)表示，中美貿易談判沒有設期限，而美方想達成一個好協議，目前正非常接近達成首階段協議。他稱，倘若能夠達成一個好協議，中美元首將會面並簽署協議；美方希望與中國保持良好關係，但偷取美國知識產權，以及限制美國企業進入中國市場等不公平貿易行為必須終結。

另外，特朗普稍後將參加紐約經濟學會的午餐會，亦會發表以「貿易與經濟政策」為題的演講，市場且看當中會否為貿易問題給出一定指引，或決定本周貿易議程的進展。

數據方面，英國截至9月的3個月按國際勞工組織(ILO)標準失業人數減少2.3萬人至130.6萬人；失業率為3.8%，低於預期的3.9%；截至9月的3個月LFS就業人數減少5.8萬人至3275.3萬人，預期為減少9.4萬人，為截至2015年5月的3個月以來最大降幅。

油價靠穩，紐約原油期貨現時每桶報57.02美元，升0.16美元或0.28%；倫敦布蘭特期油報62.4美元，升0.22美元或0.35%。