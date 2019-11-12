國際財經

英國國家統計局公布，截至9月的3個月按國際勞工組織(ILO)標準失業人數減少2.3萬人至130.6萬人；失業率為3.8%，低於預期的3.9%。

截至9月的3個月LFS就業人數減少5.8萬人至3275.3萬人，預期為減少9.4萬人，為截至2015年5月的3個月以來最大降幅。

期內，平均每周薪資所得按年增加3.6%，預期為增加3.8%；平均每周薪資所得(不包括獎金)按年增加3.6%，預期為增加3.8%。

10月首次申領失業金人數按月增加3.3萬人至121.8萬人。