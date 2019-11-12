國際財經

英國保守黨下月大選中獲勝的可能性提高，增加限期內有序脫歐的機會，加上美方稱中美目前正非常接近達成首階段協議，惟貿易談判或有暗湧，以及穆迪降低明年全球多國評級展望至負面，抑制大市升幅，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午4時35分，英國富時100指數報7351點，升22點或0.31%；德國DAX指數報13248點，升50點或0.38%；法國CAC 40指數報5906點，升12點或0.22%；意大利富時MIB指數報23586點，升96點或0.41%。

道指期貨暫報27671點，升13點。

中美兩國貿易談判出現變數，美國總統特朗普揚言不會全部撤回對中國加徵的關稅。市場擔心兩國是否仍能簽訂首階段貿易協議。不過，美國國家安全顧問奧布萊恩(Robert O'Brien)表示，中美貿易談判沒有設期限，而美方想達成一個好協議，目前正非常接近達成首階段協議。他稱，倘若能夠達成一個好協議，中美元首將會面並簽署協議；美方希望與中國保持良好關係，但偷取美國知識產權，以及限制美國企業進入中國市場等不公平貿易行為必須終結。

另外，特朗普即將參加紐約經濟學會的午餐會，亦會發表以「貿易與經濟政策」為題的演講，市場且看當中會否為貿易問題給出一定指引，或決定本周貿易議程的進展。

評級機構穆迪將2020年全球多國的主權評級展望，從「穩定」下調至「負面」，稱破壞性的、不可預測的世界政治將令增長放緩，並增加發生經濟或金融衝擊的風險。

英國首相約翰遜領導的保守黨在下月12日國會選舉贏得最多議席的可能性升溫，因為脫歐黨黨魁法拉奇(Nigel Farage)決定，不再派員在保守黨現時擁有的議席參與角逐。

油價向好，紐約原油期貨現時每桶報56.99美元，升0.13美元或0.23%；倫敦布蘭特期油報62.35美元，升0.17美元或0.27%。