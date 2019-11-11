國際財經

市場避險情緒降溫，國際金價下滑，創下近三個月以來最低。

紐約12月期金收市跌5.8美元或0.4%，每盎斯報1457.10美元，是8月初以來最低。12月期銀收市跌2.1美仙或0.1%，每盎斯報16.802美元。

交易商指出，美國股市近期強勢，令到資金流出避險產品，對金價不利。同時，美國10年期國庫券孳息率扳升，也不利金價。

Oanda高級分析員Craig Erlam表示，金價主要支持位是在1440至1450美元區間，但下行風險依然很高，而且可能持續一段時間。