國際財經

市場正等待美國總統特朗普與聯儲局主席鮑威爾本周先後發表的講話，加上中美貿易談判或有暗湧，美股低開低走。

截至本港時間晚上約11時05分，道指報27585點，跌96點或0.35%；標普500指數報3082點，跌10點或0.35%；納指報8440點，跌35點或0.41%。

國際貿易局勢仍是市場焦點，近期關於貿易談判與削減進口商品稅的一些講話互相矛盾，使投資者對國際貿易關係的前景仍然心存疑慮。中美兩國正尋求達成首階段貿易協議，但特朗普揚言不會全部撤回對中國加徵的關稅，又認為中方較美方更着急於達成協議。

市場本周將迎來一系列重磅事件，數據方面有美國CPI、零售銷售；此外，亦關注鮑威爾於國會的作證，而特朗普亦於本周發表重要演講。

關於鮑威爾的聽證會，聯儲局雖然已經3次減息，但一直強調這是預防性減息，在10月的貨幣政策聲明中，更刪除了「採取適當行動以維持經濟」的詞彙，鮑威爾在新聞發布會上也提出觀望的意願。分析指出，聯儲局12月減息的可能性似乎愈來愈小，但再次減息也並非完全不可能。聯儲局在某個時候不得不再次減息的可能性更大，第四季GDP增速將有所放緩，明年將保持疲軟，聯儲局可能會被說服進行更多的寬鬆政策。

另外，須要留意的是，特朗普將於周二參加紐約經濟學會的午餐會，亦會發表以「貿易與經濟政策」為題的演講，且看當中會否為貿易問題給出一定指引，須密切留意。

歐股方面，英國富時100指數報7305點，跌53點或0.73%；德國DAX指數報13207點，跌20點或0.16%；法國CAC 40指數報5897點，升8點或0.14%；意大利富時MIB指數報23494點，跌40點或0.17%。