國際財經 即巿股評

加拿大於上周二(11月5日)公布9月貿易帳數據遜於預期，而同日公布的美國供應管理協會10月非製造業指數則勝於預期。在「美強加弱」下美元/加元由日內低位1.3115反彈逾60點。其後匯價保持升勢，直至上周三(11月6日)美元/加元已連升三日，並逼近1.3200關口。

另外，加拿大於上周五(11月8日)公布10月失業率保持5.5%不變，然而其就業人口減少1800人，遠低於市埸預期增加15000人。美元/加元再度錄得逾50點的升幅，並升至1.3237，創10月16日以來的近一個月新高。

值得留意的是，中美貿易談判於上周四(11月7日)傳出消息，雙方同意分階段取消加徵關稅，曾一度使美元/加元回調近30點。但加拿大的就業數據偏弱，加上白宮內部亦於翌日(11月8日)表示強烈反對分階段取消加徵關稅的協議，美元/加元目前已再度企穩1.3200關口之上，並於1.3230附近波動。

技術分析方面，美元/加元於上周延續上升趨勢，並於11月6日升破日線圖下降通道。然而，美元/加元仍受制於1.3220-1.3230阻力區(由10月3日高位1.3345至10月29日低位1.3039下跌浪的61.8%斐波那契回吐水平)。若匯價未能有效突破此阻力區，並跌穿最近形成的上升通道底部支持1.3200水平的話，後市很大機會下探1.3150，甚至是1.3100水平。

交易策略方面，早前於11月5日所定的美元/加元買盤已取消。短期內待美元/加元上升至1.3230-1.3250區域沽出，下望1.3090，升穿1.3270止損。

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