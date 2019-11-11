國際財經

美國總統特朗普揚言不會全部撤回對中國加徵的關稅，粉碎中美快將達成協議的憧憬，投資者避險情緒高漲，歐洲股市早段下滑。

截至本港時間下午4時39分，英國富時100指數報7318點，跌40點或0.55%；德國DAX指數報13206點，跌22點或0.17%；法國CAC 40指數報5887點，跌2點或0.05%；意大利富時MIB指數報23420點，跌114點或0.48%。

道指期貨暫報27546點，跌85點。

中美兩國正尋求達成首階段貿易協議，但雙方對會否取消互相加徵關稅的措施，則有不同說法。中國商務部日前表示，兩國同意按協議進展，分階段對等取消關稅。言猶在耳，美國總統特朗普卻明確否認，揚言不會全部撤回對中國加徵的關稅，又形容中國的供應鏈已經全部斷裂，猶如一隻雞蛋，認為中方較美方更着急於達成協議。他補充說，一旦達成首階段貿易協議，可能會在美國簽署。

特朗普又表示，與中國貿易談判進行得非常順利，惟進展較他預期慢。對於中方表示兩國同意分階段取消互徵關稅，特朗普否認有關消息，表明他並無同意任何安排，又認為中方只是希望撤銷「部分」關稅，而非全面撤銷，因為北京亦心知他不會這樣做。部分市場人士認為，貿談情況仍未明朗化，而特朗普永遠是令人意外的因素。

西班牙周日舉行4年來第4次國會選舉，根據已經點算逾95%選票結果顯示，極右黨所得議席較4月時倍增，而看守首相桑切斯(Pedro Sanchez)領導的左翼社會黨所得議席較4月少，但很可能一如預期，組成少數黨政府。

另外，英國周一公布的GDP數據。市場預期，英國第三季GDP收縮0.2%。

油價下挫，因市場再度謹慎看待中美貿易協議前景，投資者冷看特朗普周末稱談判進展良好的談話，抵消美國鑽油井數量連跌三周的因素。紐約原油期貨現時每桶報56.59美元，挫0.65美元或1.14%；倫敦布蘭特期油報61.86美元，挫0.65美元或1.04%。