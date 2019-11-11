國際財經

由歐洲央行支持的數碼貨幣正在研究中，據報有望在未來幾個月取得進展，不久將向歐盟各國政府說明情況。

法國財長勒梅爾(Bruno Le Maire)早前在布魯塞爾一個新聞發布會上承認，要開發出Facebook擬發行的加密貨幣Libra的歐洲公共版本將需要時間，稱此項目確實是針對長期，但並不妨礙明年開展的工作並取得成果。

歐盟各國財長上周五已會討論上述問題，料將在12月的下次會議上通過一份聯合聲明，表示歡迎歐洲央行在這方面的工作。歐盟委員會副主席東布洛夫斯基表示向路透表示， Libra是一記警鐘，表明歐洲在提供低廉、快捷的跨境支付方面處於落後狀態。

他表示，會議研究幾個選項。根據最激進的方案，這種新數碼貨幣的用戶可以直接在歐洲央行開戶。這將降低交易成本，但會使現有的銀行和支付服務變得多餘。

東布洛夫斯基指出，根據一項不那麼激進的選項，歐洲央行可能會向銀行提供電子現金或代幣。銀行然後可以將電子現金或代幣分發給客戶。他強調，這項工作仍在進行當中，依然存在一些技術和法律挑戰。

歐洲央行管理委員會將召開新行長拉加德上任以來的首次會議。東布洛夫斯基稱，這次管委會會議將在一次關於應對未來挑戰的專門會議中，解決公共數碼貨幣的問題。目前階段的辯論，將集中在公共加密貨幣是否可行以及可取。