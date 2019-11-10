國際財經

在中美兩國貿易談判有進展的消息推動下，美股標準普爾500指數創收市新高。有美股策略員認為，細價股很可能成為下一批受追捧的對象，但也有分析擔心，如果美國經濟表現逆轉，細價股下行風險相應較高。

反映細價股表現的Russell 2000指數，今年大部分時間跑輸標準普爾500指數，至今仍未擺脫去年12月確認進入的技術熊市區。不過踏入第四季，指數表現有所好轉，至今升幅為4.6%，優於標指的3.6%。

Hodges Capital Management基金經理Gary Bradshaw表示，Russell 2000指數表現轉佳，是受惠於整體經濟氛圍好轉，帶動價值投資者追捧較落後股份的情緒，而金融類股份表現強勁，也有助推動Russell 2000指數向上。

美國10年期國庫券孳息率9月底以來持續扳升，是市場普遍認定屬於經濟前景轉佳的訊號；隨着經濟好轉，一直落後的細價股將較藍籌有較佳表現，形成資金換馬，推動Russell 2000指數扳升。Bradshaw披露，Hodges基金近期增持一些細價股。

RBC Capital Markets美股策略主管Lori Calvasina也看好細價股，因為其盈利增長動力已經扭轉年初時的弱勢，未來升幅可能較藍籌為佳，吸引力不斷增強。

不過，Jefferies策略師Steven DeSanctis相信，美國經濟前景仍未明朗，一旦有訊號顯示增長放緩，細價股可能再度成為首先被沽售對象，下行風險較藍籌高。