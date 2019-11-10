國際財經

瑞士報章《Sonntagzeitung》引述瑞士銀行(瑞銀，UBS)管理委員會成員Iqbal Khan稱，瑞銀將拓展財富管理業務。

身為瑞士信貸(瑞信)明星級經理的Khan剛跳槽至瑞銀，出任財富管理部聯席主管。根據報道，他向瑞銀職員發出內部電郵，將致力拓展財富管理與借貸業務，令到瑞銀與主要競爭對手的領先優勢進一步擴大。

Khan指出，將擴大瑞銀在私人銀行、私人借貸、基建，以及其他資產類別的業務。

瑞銀發言人回應稱，財務融資一向是集團的主要發展項目，但銀行也不會忽視風險因素。