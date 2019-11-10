國際財經

美國股市上周造好，標準普爾500指數以創新高收市。市場本周焦點預期將集中在美國總統特朗普周二的公開演說，以及聯儲局主席鮑威爾在國會發表演說。

回顧上周，在中美兩國貿易談判有良好進展，以及美國10年期國庫券孳息率攀升的因素支持下，美國股市造好，標指上周五創收市紀錄新高。

展望本周，首個焦點為特朗普周二出席紐約經濟學會午餐會發表的演說。特朗普上周五表示，未決定取消向中國貨加徵關稅。消息令人憂慮中美兩國貿談再出現變數，特朗普的演說對事件可能有揭示作用。

QMA投資總監Ed Keon認為，特朗普永遠是令人意外的因素。但他相信，中美兩國最終會達成某程度上的貿易協議，有助紓緩市場不明朗因素。

Cowen政策策略師Chris Krueger也相信，特朗普的演說將有一定指示作用。

第二個焦點為鮑威爾周三及周四先後出席美國國會委員會會議，就美國經濟發表演說。Keon相信，鮑威爾很可能只是重申他在10月30日聯儲局公布減息決定後的論點，稱聯儲局將在經濟出現放緩時，可能再度減息。

Keon表示，隨着美國債息回升及採購經理指數好轉，市場對全球經濟前景轉趨樂觀，對股市是好消息。

第三個焦點為美國經濟數據，包括周三公布的消費物價指數，以及周五公布的零售銷貨值與工業產值等。市場預期，10月的核心消費物價指數升幅為2.4%，整體指數升幅為1.7%。同時，美國紐約州製造業指數也會在周五公布。

第四個焦點則是全球其他重要經濟數據，包括周四德國及日本公布的第三季國內生產總值(GDP)數據，以及英國周一公布的GDP數據。市場預期，英國第三季GDP收縮0.2%。

第五個焦點為阿里巴巴公布11月11日「光棍節」購物日銷售業績。去年，阿里巴巴「雙11」銷售額為300億美元，今年數據將反映中國面對貿易戰的整體經濟活動情況。

其他焦點包括美國藍籌業績期尾段的消息。思科本周三公布業績，全球最大零售售沃爾瑪與晶片商Nvidia則在周五作出公告。

此外，彈劾調查特朗普的消息可能對股市有少許作用，但暫時看不到股市對此有很大反應，因為預期共和黨控制的國會參議院將不會通過彈劾議案。