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外電報道，美國總統特朗普在安德魯斯空軍基地準備前往阿拉巴馬州前表示，與中國的貿易談判進行得非常好，但除非協議對美國來說是正確的，才會與北京達成協議。

特朗普又指出，談判進展較他預期慢，重申中國比他更渴望達成協議。他直言，中國現時的情況是57年來最差，供應鏈像雞蛋一樣斷裂，中方希望達成協議，他不在乎，這取決於中方。

不過，早前有報道指中美同意分階段取消關稅，作為首階段貿易協議的一部分，但特朗普指出，很多關於美國願意撤回關稅的報道都不正確，說撤回關稅的幅度有誤，惟他未有透露更多詳情。