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貿談現變數 美滙創三周高位

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中美兩國貿易談判再現變數，有資金流入避險產品，美元滙價升至三周高位。避險貨幣日圓滙價同告造好。

美國總統特朗普較早時表示，他不同意取消對中國貨加徵的關稅。消息與中國政府前一天發表的言論不吻合，令到部分市場人士認為貿談情況仍未明朗化，有資金流入避險產品。

ICE美滙指數一度升至三周高位，尾段升0.2%至98.362。歐羅兌美元滙價表現較差，報1.1020美元。不過，美元兌日圓跌0.1%，至109.17日圓。

加拿大上月職位減少，加元兌美元滙價偏軟。美元兌加元升0.4%，至1.3228加元。

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