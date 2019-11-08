國際財經

美國總統特朗普周五表明，不贊成撤銷對華加徵的關稅，粉碎中美即將達成協議的憧憬，迅即推低近日創新高的美股，道指曾挫95點，盤中低見27578點；惟消費信心數據回升，紓緩美國經濟衰退憂慮，三大指數仍反覆高收，標指再創新高。歐股則回落。投資者對美元仍保持樂觀，歐羅跌至3周低位，金價疲軟，油價則轉強。

道指收市反彈6點或0.02%，報27681點。標指攀升0.26%，收報3093點。納指上揚0.48%，收報8475點。本周累計，道指攀升1.2%，為連續第3周造好；標指進賬0.9%，為連續第5周向上；納指上漲1.1%。歐洲方面，資源股表現較差，跌逾1%，英法德股市見紅，下跌0.02%至0.63%。MSCI亞太指數(不計日本)挫0.4%，日股逆勢抽高0.3%，主因安倍政府打算推出3年來首個刺激經濟方案。

中美針對首階段協議的談判本周多次傳出利好消息，刺激美股創新高，周四中國商務部強調兩國同意分階段撤銷關稅，並得到美國官員證實，但路透其後報道白宮內部有強烈反對聲音，認為不應在首階段協議就取消關稅，擔心失去談判籌碼。現在特朗普直言是中國希望取消已加徵的關稅，並不獲他認同。

美滙續漲 金價一周回落逾3%

美元繼續造好，美滙指數尾段升0.23%，報98.37。歐羅下挫0.27%，兌美元跌至3周低位，報1.1021美元。日圓靠穩，每美元報109.23日圓，仍接近5個月低位。債市仍受壓，10年期美國國債孳息升2.46個基點，至1.942厘。

美元強勁拖低金價收市挫0.2%，每盎斯報1462.9美元，全周跌3.2%，是兩年半以來最大單周跌幅。OANDA高級市場分析師埃爾拉姆(Craig Erlam)認為，目前一切都沒有定論，投資者皆在炒消息，如果中美下月能簽署第一階段貿易協議，金價可能會跌見1440美元。

布蘭特期油升0.4%，每桶收報62.51美元，紐約期油收漲0.2%，至57.24美元。市場擔心美國原油庫存不斷增加，曾拖累油價下滑。能源資訊局(EIA)資料顯示，美國原油期貨交割地、位於俄克拉何馬州的庫欣(Cushing)上周原油存貨增加170萬桶。

密歇根大學消費信心指數從10月95.5，升至11月95.7，仍低於市場預期的95.9。另外，9月份批發庫存經修訂後跌0.4%，跌幅大於0.3%的初值。