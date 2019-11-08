歐洲股市周五收市回軟，泛歐指數Stoxx 600收報405點，下滑0.28%。中美兩國貿易談判釋放的訊息混亂，歐股投資者持審慎觀望態度，零售股板塊受壓。
英國富時100指數收報7359點，跌0.63%或47點；德國DAX指數收報13228點，倒退0.46%或60點；法國CAC 40指數收報5889點，跌0.02%或1點；意大利富時MIB指數收報23534點，漲0.13%或31點；西班牙IBEX 35指數收報9393點，回吐0.57%或53點。
今日 01:59 國際財經
歐洲股市周五收市回軟，泛歐指數Stoxx 600收報405點，下滑0.28%。中美兩國貿易談判釋放的訊息混亂，歐股投資者持審慎觀望態度，零售股板塊受壓。
英國富時100指數收報7359點，跌0.63%或47點；德國DAX指數收報13228點，倒退0.46%或60點；法國CAC 40指數收報5889點，跌0.02%或1點；意大利富時MIB指數收報23534點，漲0.13%或31點；西班牙IBEX 35指數收報9393點，回吐0.57%或53點。
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