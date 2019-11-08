國際財經

近年陷入醜聞的美國富國銀行，再度被監管機構指控操作不公，須作出1400萬美元(1.092億港元)賠償。

美國商品期貨委員會(CFTC)最新提出指控，指富國在與一個交易對手進行外滙買賣時提供錯誤訊息，違反該會訂立的操作標準，須退還447.5萬美元利益予對方，以及罰款1000萬美元，並且須改變操作方式，不再犯上述錯誤。

富國表示，配合CFTC的調查及接受處罰。

另外，CFTC指富國在2014年沒有在一宗外滙期權交易中、為一個第三方提供最合適的價格。