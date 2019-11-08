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今日 18:47 國際財經

歐股中段下滑 中美貿協前景未明

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中美同意分階段對等撤關稅，但有傳白宮內部強烈反對撤對華關稅，加上簽署儀式仍未有具體日期，市場擔心首階段貿易協議或再生變卦，歐洲股市中段下滑。

截至本港時間傍晚6時38分，英國富時100指數報7384點，跌21點或0.3%；德國DAX指數報13259點，跌30點或0.23%；法國CAC 40指數報5875點，跌15點或0.26%；意大利富時MIB指數報23437點，跌64點或0.27%。

道指期貨暫報27653點，跌14點。

中美貿易談判方面，中國商務部昨日表示，過去兩周中美雙方牽頭人就妥善解決各自核心關切議題，進行認真及富建設性的討論，同意隨協議進展分階段取消加徵關稅，並指出倘若雙方達成首階段協議，應根據協議內容，同步、等比率取消已加徵關稅，這是達成協議的重要條件。

不過，路透引述消息人士指出，白宮內部對此表示強烈反對。據悉，白宮內部強烈反對取消關稅，關注會否令美國失去談判籌碼。

數據方面，德國9月經季節調整出口按月升1.5%，為自2017年11月以來最高，升幅遠高於市場預期的0.4%。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報56.15美元，挫1美元或1.75%；倫敦布蘭特期油報61.3美元，跌0.99美元或1.59%。

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