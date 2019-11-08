國際財經 即巿股評

由於美國聯儲局於上周如期宣布年內第三次減息、日本央行貨幣寬鬆力度遜於市埸預期以及中國官員對於中美貿易前景仍持謹慎態度，美元/日圓在上周四(10月31日)一度急插近100點至107.90，創自10月11日以來的三周新低。不過，翌日(11月1日)滙價刷新三周低位至107.86後明顯企穩，加上當晚公布的美國10月非農就業人口增加12.8萬人，遠超預期增加8.5萬人，美元/日圓自此再度展開上行趨勢，上周五收市價為108.16，較當周低位反彈30點。

本周美元/日圓繼續穩步上揚，主要受惠於美國債息於本周大幅攀升，自11月起美國10年期國債已飆升至1.972%，創8月1日以來的逾三個月新高，升幅近30個基點。另外，中美雙方於周四(11月7日)表示同意逐步取消曾經加徵的關稅，亦導致避險情緒大幅下跌。美元/日圓於同日升至最高109.46，創5月31日以來的逾五個月新高。

值得留意的是，今日(11月8日)中美貿易談判再度傳來消息，指白宮內部強烈反對分階段取消加徵關稅的協議，中美雙方能否真正達成協議仍然是未知之數。若中美能真正簽訂第一階段協議的話，美元/日圓有望繼續上探110關口，甚至是112水平。

技術分析方面，美元/日圓繼續於上升楔形區間上下波動︰滙價先下探楔形底部支持107.80水平，其後連升三日，並於周四(11月7日)升至109.46，逼近楔形頂部阻力109.40-109.50區域。後市滙價很大機會再度展開回調，並再度下試楔形底部108.50水平。若美元/日圓升破上升楔形的話，很大機會很進一步測試110關口，甚至是112水平。否則，若滙價跌穿108.50的話，後市很大機會下破108關口，並挑戰107.70位置。

交易策略方面，我們根據10月31日策略已於108.00買入美元/日圓（上望109.80，跌穿107.50止損），目前將止損移至109.00。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供