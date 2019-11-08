國際財經 即巿股評

昨日下午三時左右，外電標題彈咗句「中美同意取消關稅」，好友立即亢奮，全球金股滙債即郁，恒指上日也由跌轉升，路透今早引消息人士表示，白宮內部強烈反對取消關稅，港股今日應聲下滑，收市跌196點。

其實外電條題昨日有誤導，因原文是「雙方同意隨協議進展，分階段取消加徵關稅」，意思即協議要有進展，才會分階段取消加徵關稅，但問題是，而家協議有無進展先？

再者，近日中美經常向媒體放風，重申大家傾得相當好，是否又似曾相識？咪就喺之前每次大家傾到好好地，之後突然無厘頭反枱的狼來了故事。故此，新聞愈來愈多呢類消息，或暗示擘面機會好大！

令到筆者忽然轉軚還有昨日中芯(00981)事件，事緣全球唯一EUV生產商ASML，昨日有報道指ASML延遲向中芯出貨EUV(極紫外光)設備，因有美國施壓，EUV設備為製造7納米晶片的必要機器(雖然中芯現時無能力出產)，而ASML昨晚例牌官方否認延遲出貨因美國壓力，只喺等待荷蘭政府出口許可，但甚有空穴來風味道。

十年美債息率升穿降軌

現時股市向上定向下，要望實十年美債息率(圖一)，尤其昨日一句「中美同意取消關稅」，便將十年債息踢高至高見1.9434厘，更升穿由2018年形成的下降軌，換句話說是市場風險胃納回升，投資者沽債買股。

不過，昨日是升破降軌的第一日，執筆時十年債息回落至1.9厘水平，或者是假突破，若果市場突然瞓醒，解讀中美貿談其實只喺得個吉，資金回流債市兼債息回落，全球股市將陷入調整，恒指料會回至8月下降軌附近，即補回27100至27547水平，標普500指數則要回試十天線，即3056點。

反之，十年債息連續三日企穩企在降軌上，即債息有望在1.93至2.14厘走上落，即利好股市，港股年底目標則有望見28300(圖二)，標普500則可見3200點。

將有兩大變動，其一是再度減息四分一厘後，將暫停儲局稱為「中間周期調整」的減息周期，其二是會後聲明將刪除6月時加入的「恰當行動以維持擴張」的字眼。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

[email protected]