國際財經

中美同意分階段對等撤關稅，投資者憧憬兩國貿易關係改善，但有傳白宮內部強烈反對撤對華關稅，加上雙方簽約儀式據報可能延至12月舉行，市場擔心首階段協議仍有再生變卦的風險，觀望氣氛濃厚，歐洲股市早段受壓。

截至本港時間下午4時32分，英國富時100指數報7383點，跌22點或0.3%；德國DAX指數報13256點，跌33點或0.25%；法國CAC 40指數報5867點，跌23點或0.41%；意大利富時MIB指數報23456點，跌46點或0.2%。

道指期貨暫報27653點，跌14點。

中美貿易談判再傳來好消息。中國商務部新聞發言人高峰昨天在例行新聞發布會上表示，過去兩周中美雙方牽頭人就妥善解決各自核心關切議題，進行認真及富建設性的討論，同意隨協議進展分階段取消加徵關稅，並指出倘若雙方達成首階段協議，應根據協議內容，同步、等比率取消已加徵關稅，這是達成協議的重要條件。

不過，路透引述消息人士指出，白宮內部對此表示強烈反對。據悉，白宮內部強烈反對取消關稅，關注會否令美國失去談判籌碼。而有關安排亦不是包括在去年10月美國總統特朗普與中國副總理劉鶴達成的「握手」協議之內。

美國庫存上升，加上外界對中美快將達成協議結束貿易爭端的希望有所降溫，拖累油價下滑。紐約原油期貨吐回上日逾1%的升幅，現時每桶報56.52美元，挫0.63美元或1.1%；倫敦布蘭特期油報61.71美元，跌0.58美元或0.93%。