國際財經

國際貨幣基金組織(IMF)總幹事格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)表示，全球公共部門和民間部門的債務合計達188萬億美元(約1466.4萬億港元)，創歷史新高，相當於全球GDP的約2.3倍。

格奧爾基耶娃在華盛頓發表演講時指出，需要確保債務的可持續性和透明性，呼籲加強風險管理。

她強調，銀行貸款有助於企業的新投資，正在發揮為將來的繁榮撒下種子的重要作用，又稱隨着債務膨脹，政府、企業和家庭面對利率迅速上升正變得脆弱。