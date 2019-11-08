熱門：

今日 16:07 國際財經

IMF:全球債務總額創歷史新高

放大圖片

國際貨幣基金組織(IMF)總幹事格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)表示，全球公共部門和民間部門的債務合計達188萬億美元(約1466.4萬億港元)，創歷史新高，相當於全球GDP的約2.3倍。

格奧爾基耶娃在華盛頓發表演講時指出，需要確保債務的可持續性和透明性，呼籲加強風險管理。

她強調，銀行貸款有助於企業的新投資，正在發揮為將來的繁榮撒下種子的重要作用，又稱隨着債務膨脹，政府、企業和家庭面對利率迅速上升正變得脆弱。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads