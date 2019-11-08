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今日 11:17 國際財經

亞特蘭大聯儲總裁:反對儲局上次減息

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亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，如果他擁有貨幣政策表決權，他會在上一次利率決議中反對減息，因為他認為經濟未見疲弱跡象，沒有支持減息的理由。

博斯蒂克稱，仍預期當地經濟增長將高於趨勢水平，並預估通脹率將會達到聯儲局的2%目標。

他又引用經濟數據及企業調查結果稱，當地消費仍然堅挺，經濟趨勢需要出現「重大」轉變，他才會支持減息或加息。

博斯蒂克今年在聯邦公開市場委員會並沒有政策投票權，但他有參與政策討論。

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