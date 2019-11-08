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今日 10:37 國際財經

日韓世貿爭端第二輪磋商19日進行

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南韓產業通商資源部今日表示，日韓兩國將於19日在瑞士日內瓦舉行世界貿易組織(WTO)爭端解決機制下的第二輪局長級磋商。

日韓兩國在上月11日舉行的第一輪磋商中沒能縮小意見分歧，之後通過外交渠道就第二輪磋商的具體日程進行協商。屆時，產業部新通商秩序合作官丁海官將作為韓方首席代表與會。

產業部又稱，將加快推進世貿組織爭端解決機制的相關程式。然而，當事方之間的雙邊磋商是世貿組織爭端解決機制的第一步，因此韓方在正式進入裁決程式前，爭取儘早解決日本對韓限貿措施問題。

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