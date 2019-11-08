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紐約一間公司被控非法入口中國製保安設備



美國紐約一間公司及7名僱員和前僱員，被指控非法入口中國製監控及保安設備，產品賣給美國政府機構、軍方單位及私人客戶。

英央行維持利率不變 兩委員促減息



英倫銀行維持指標利率0.75厘不變，符預期；9名政策委員中，桑德斯和哈斯克爾意外投票要求減息四分一厘。行長卡尼在記者會稱，經濟增長將面臨下行風險。

道指收市漲182點 與標指續破頂



中國商務部稱，中美雙方牽頭人同意分階段取消加徵關稅，消息刺激美股三大指數即市再破頂，道指曾飆282點，收市仍漲182點或0.66%，與標指同創收市新高；納指則創歷來第二高收市紀錄高位，漲0.28%。高盛進賬2.23%；油股埃克森美孚上揚2.13%；Caterpillar和波音均升逾1%；蘋果則抽高1.15%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國首次申領失業救濟人數上周減少8000人，報21.1萬人，低於市場預期21.5萬。

￭ 美國10年期國債孳息曾大升15個基點，升幅是3年來最大，尾段報1.924厘。

￭ 美元兌日圓尾段升0.28%，兌歐羅靠穩在1.1052美元；美滙指數升0.19%，報98.13。

￭ 紐約期金收市挫1.8%，每盎斯報1466.4美元，創三個月低。

￭ 紐約期油收市升1.4%，每桶報57.15美元；布蘭特期油漲0.9%。

￭ 迪士尼第四財季盈利按年跌54.7%，勝預測；收入升34%遜預期，市後股價升4%。

￭ 歐盟經濟報告：2019年經濟增長預測從1.2%降至1.1%，明年由1.5%下調至1.2%。

￭ 英、法、德國股市分別高收0.13%、0.41%和0.83%，歐洲汽車股表現亮麗。

￭ 央視：內地正研究解除美國禽肉對華出口限制事宜。

￭ 總理李克強：遏制部分產品價格過快上漲。

【新股追蹤】6股掛牌 信基沙溪暗盤漲逾四成



6隻新股今日掛牌，交易資料顯示，信基沙溪(03603)暗盤收報1.41元，較招股價升41%；康德萊醫械(01501)升23.32%；益美(01870)升17.53%；達力普(01921)升5.03%；Beng Soon Mach(01987)跌2%；東曜藥業(01875)跌6.11%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報27938點，較昨日恒指收市高水91點。

￭ ADR港股比例指數報27806點，較港低40點。

￭ 外電：英國央行連續第二年警告滙控(00005)，指其應對非金融風險方面的內部監管不足。

￭ 瀘州銀行(01983)核銷7筆本金合共1.36億元人民幣的不良貸款。

￭ BC科技(00863)代表旗下全資附屬向證監會申請於虛擬資產交易平台牌照。

￭ 港大零售(01255)控股股東洽售持有的1.07億股，佔已發行股本約50.01%。

￭ 長城一帶一路(00524)得知中證監調查董事會主席兼執董趙銳勇，當中涉及若干指稱未有就長城動漫(000835.SZ)事務披露資料的違規事宜。