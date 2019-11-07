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今日 06:16 國際財經

迪士尼上季盈利勝預期 市後股價上揚

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迪士尼公布，第四財季利潤按年跌54.7%至10.5億美元；每股經調整盈利為1.07美元，優於分析員預測的0.95美元；收入升34%至191億美元，低於分析員預測的192億美元。

消息曝光後，迪士尼股價在市後時段升4%。

迪士尼將於本月12日正式推出串流服務平台Disney+，行政總裁艾格(Bob Iger)接受CNBC電視台訪問時表示，Disney+已經準備就緒，在荷蘭的測試反應很成功。

艾格披露，Disney+將通過亞馬遜的Fire TV分銷，迪士尼擁有的Hulu平台也會作推廣。

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