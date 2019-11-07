國際財經

憧憬中美能達成貿易協議，並逐步取消已加徵的關稅，消息刺激全球股市上揚，美股三大指數再創即市新高，道指曾飆282點，盤中高見27774點；道指與標指收市也續破頂，納指則緊貼紀錄高位，為歷來第二高收市點數。美元和油價均造好，風險胃納顯著上升，金價及日圓表現疲弱。美國10年期債券孳息曾大升15個基點，突破1.9厘水平，尾段報1.924厘，升幅是3年來最大。

道指收市漲182點或0.66%，報27674點；Caterpillar和波音均升逾1%；高盛進賬2.23%；油股埃克森美孚上揚2.13%，雪佛龍都攀升1.66%；蘋果則抽高1.15%。標指刷出3097點的盤中歷史紀錄，收市報3085點，升0.27%；納指即市最高見8483點，收市報8434點，漲0.28%。在歐洲，泛歐Stoxx 600指數升0.37%，曾創4年高，汽車股表現亮麗。英法德股分別高收0.13%、0.41%和0.83%。

中美同意分階段對等撤關稅

中國商務部新聞發言人高峰在例行新聞發布會上表示，過去兩周中美雙方牽頭人就妥善解決各自核心關切議題，進行認真及富建設性的討論，同意隨協議進展分階段取消加徵關稅，並指出倘若雙方達成首階段協議，應根據協議內容，同步、等比率取消已加徵關稅，這是達成協議的重要條件。

英息口不變 下調經濟預測

美元兌日圓尾段升0.28%，報109.28日圓；兌歐羅靠穩在1.1052美元，美滙指數升0.19%，報98.13。紐約期金收市急挫1.8%，每盎斯報1466.4美元。紐約期油收市升1.4%，每桶報57.15美元，布蘭特期油漲0.9%，報62.29美元。

另外，英倫銀行周四議息，維持利率在0.75厘不變，但非一致決定，貨幣政策委員會(MPC)9名成員中，兩人認為應減息0.25厘，是2016年來首次有MPC成員要求放寬貨幣政策，令市場感到意外。消息公布後，英鎊兌美元尾段跌0.34%，報1.2813美元。

議息聲明指出，如果全球增長未能企穩或者脫歐仍充滿不確定性，當局可能需要調整貨幣政策推動經濟，到時將有更多決策者支持寬鬆。

英央行亦看淡經濟前景，把明年經濟增長預測從1.3%下調至1.2%，是2009年來最低，2021年增長預測從2.3%下調至1.8%，通脹預期在2021年底前持續低於2%的目標水平。

歐盟發表秋季經濟預測報告，稱貿易和脫歐前景不穩，把2019年經濟增長預測從1.2%降至1.1%，明年則由1.5%下調至1.2%。

數據方面，美國首次申領失業救濟人數上周減少8000人，最新報21.1萬人，低於市場預期的21.5萬。