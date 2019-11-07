國際財經

德國報章《南德意志報》(Sueddeutsche Zeitung)引述即將離任的歐盟委員會主席容克(Jean-Claude Juncker)稱，不相信美國總統特朗普下周會向歐洲進口汽車加徵關稅。

根據報道，容克認為特朗普可能發出若干批評及警告，但不會落實加徵關稅。

美國較早時表示，將於11月14日決定是否因應國家安全考量，對歐洲進口汽車加徵最多25%關稅。華府已延遲作出有關決定半年。貿易專家相信，特朗普今次也會作出推遲決定半年的安排。