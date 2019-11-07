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今日 01:32 國際財經

KKR傳明年成立亞洲私有化基金 集資1170億

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路透報道，美國大型私募基金管理集團KKR，計劃在明年初成立一個收購基金，專門在亞洲投資於上市企業私有化，並期望該基金可籌集150億美元(1170億港元)，成為集團最大規模的亞洲購併基金。

據悉，KKR將於明年首季開始向投資者推介上述基金，以及完成首輪融資；倘若基金已達到指定規模，6月便開始進行投資，對象是中國、澳洲、日本與印度的消費、科技及製造業領域。KKR原有客戶對此表示有興趣。

KKR至今籌措最多金額的亞洲投資基金，是在2017年完成的融資，當時集資額為93億美元。如果KKR擬成立的亞洲基金可籌得150億美元，將會成為業界最大集資額的亞洲基金。Hillhouse Capital去年籌組的亞洲基金集得106億美元，是目前集資額最大的亞洲基金。

業界指出，KKR設立亞洲基金是配合同業潮流，因為亞洲上市企業估值較廉宜，存在一定的投資機會，其他美國私募基金巨擘包括貝恩資本(Bain Capital)、貝萊德、凱雷等，已陸續成立投資亞洲的私募基金。Preqin數據顯示，今年上半年共有92個以美元計價的亞洲投資基金成立，融資額為423億美元，去年全年融資額為500億美元。

KKR香港分部拒評上述消息。

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