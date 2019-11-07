國際財經

國際貿易局勢出現積極進展，利好投資氣氛，美股高開高走，三大股指均突破歷史新高，市場繼續關注企業財報及勞動力市場數據。

截至本港時間晚上約11時，道指報27706點，升213點或0.78%；標普500指數報3093點，升16點或0.53%；納指報8465點，升54點或0.65%。

中國商務部新聞發言人高峰表示，中美雙方牽頭人在過去兩周認真討論，同意隨協議進展，分階段取消加徵關稅。白宮貿易顧問納瓦羅則表示，中美談判的最終目的，是要結束中國對美國經濟的結構性攻擊，而美國將透過3階段協議來解決這些問題。

儘管全球央行接力釋放熱錢，地緣政治與貿易摩擦仍持續干擾金融市場。施羅德投資亞洲多元資產團隊主管Patrick Brenner表示，明年投資市場風險仍在，建議投資仍需納入避險資產，美元與黃金仍是避險首選。

受惠貿易緊張局勢緩和，全球央行量化寬鬆，近期全球股市普遍上揚，但亦引發了市場參與者對漲勢過度的擔憂。對此，Patrick認為，全球央行貨幣寬鬆，資金將進一步推動全球股市，而美國較歐洲、日本央行仍具一定減息空間，預料美股將持續受到資金青睞。

美國利率前景方面，紐約聯儲總裁威廉斯表示，今後聯儲局進行任何利率調整，都將以未來出爐的經濟數據為依據，但在採取行動維持經濟擴張方面，決策者應具有前瞻性。聯儲局自7月以來的3次減息，使美國經濟能更好地抵禦潛在風險。此外，芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯亦認為，美國經濟狀況良好，但在決定未來利率走勢時，通脹路徑將至關重要。

國際貨幣基金組織(IMF)表示，歐羅區經濟增長放緩幅度將超過預期，因在全球貿易持續緊張的情況下，歐羅區製造業危機可能蔓延至服務業。

歐股方面，英國富時100指數報7423點，升26點或0.36%；德國DAX指數報13276點，升96點或0.73%；法國CAC 40指數報5884點，升17點或0.29%；意大利富時MIB指數報23509點，升135點或0.58%。