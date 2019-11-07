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今日 18:31 國際財經

歐股中段續漲 道期升逾百點

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中美同意隨協議進展分階段取消關稅，市場憧憬兩國貿易爭拗有望和解，歐洲股市中段持續上揚。

截至本港時間傍晚6時30分，英國富時100指數報7415點，升18點或0.25%；德國DAX指數報13284點，升105點或0.8%；法國CAC 40指數報5881點，升15點或0.26%；意大利富時MIB指數報23515點，升142點或0.61%。

道指期貨暫報27580點，升150點。

中美貿易關係預料有重大改善，雖然中美雙方目前仍在商議首階段貿易協議細節及簽署場地，有報道指中國國家主席習近平與美國總統特朗普的簽約儀式，可能延至12月舉行。中國商務部新聞發言人高峰表示，中美雙方牽頭人在過去兩周認真討論，同意隨協議進展，分階段取消加徵關稅。

白宮貿易顧問納瓦羅則表示，中美談判的最終目的，是要結束中國對美國經濟的結構性攻擊，而美國將透過3階段協議來解決這些問題。

數據方面，德國9月工業生產按月下降0.6%，跌幅大於市場預期0.4%。分析指出，數據表明對德國經濟十分重要的工業領域持續疲弱。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報57.06美元，升0.71美元或1.26%；倫敦布蘭特期油報62.53美元，升0.79美元或1.28%。

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