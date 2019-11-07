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英國首相約翰遜的新脫歐協議未能獲得議會通過，不能帶領英國於10月31日如期脫歐，而歐盟亦於10月28日一致同意彈性延期三個月，將英國脫歐日期再度推遲至明年1月31日。為了打破僵局，英國工黨於10月29日轉肽支持約翰遜政府提出在12月12日提前大選的議案，而英國女王亦於本周三（11月6日）批准首相約翰遜解散議會，正式為大選拉開帷幕。

由於英國硬脫歐的風險降低，英鎊/美元在10月31日曾進一步攀升至1.2975，但始終英國脫歐面臨重重困難，前景仍不甚明朗，加上英鎊/美元在1.3000關口的阻力強勁，匯價在1.2920至1.2975區域窄幅整固多時後終於不敵沽壓而掉頭回落，形成小型下降通道，今日（11月7日）滙價更一度跌至7個交易日低位1.2837。

值得留意的是，今晚英倫銀行將於20:00公布議息決定並發布貨幣政策報告（此前的季度通脹報告）。投資者一致預期英倫銀行將會按兵不動，故主要焦點在於央行對於英國經濟前景的看法。若英倫銀行下調通脹預期或對經濟前景較為悲觀，將會對英鎊造成短期下行壓力，但英鎊中長期走勢將更依賴於英國大選能否改變英國脫歐困局，若英國能順利有序脫歐，無疑將能刺激英鎊向上大幅反彈，升破1.3000關口；否則英鎊/美元將會繼續在短期內受美元走勢的影響而波動。

技術分析方面，英鎊/美元在10月中下旬多次升至1.2970-1.3000區域均遇阻回落，似乎正在日線圖形成雙頂型態，目前滙價亦已跌穿日線圖的上升通道底部支持，若後市進一步跌穿雙頂的頸線支持1.2800水平，滙價有機會大幅回落至1.2700（從10月8日低位1.2195至10月21日高位1.3012的上升浪的38.2%斐波納契回吐水平）甚至1.2600附近區域。但若英鎊/美元能企穩1.2800之上，後市或會繼續在1.2800至1.3000區域整固波動。

交易策略方面，短期內待英鎊/美元反彈至1.2970-1.3000區域沽出，下望1.2810，升穿1.3025止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供