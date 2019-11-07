國際財經

中美同意隨協議進展、分階段取消已加徵的關稅，市場憧憬兩國貿易爭拗有望向和解邁一大步，歐洲股市早段走揚。

截至本港時間下午4時38分，英國富時100指數報7418點，升21點或0.29%；德國DAX指數報13234點，升55點或0.42%；法國CAC 40指數報5876點，升9點或0.17%；意大利富時MIB指數報23515點，升141點或0.61%。

道指期貨暫報27549點，升119點。

中美貿易關係預料有重大改善，中美正全力謀求達成首階段協議，中方敦促美方取消9月對價值約1250億美元中國商品加徵的關稅。中國商務部新聞發言人高峰表示，中美雙方牽頭人在過去兩周認真討論，同意隨協議進展，分階段取消加徵關稅。

雖然中美雙方目前仍在商議首階段貿易協議細節及簽署場地，中國國家主席習近平與美國總統特朗普的簽約儀式，可能延至12月舉行，但有美國官員稱落實協議的可能性仍很高。據悉，中美雙方討論了多個簽約場地的選址，包括歐洲及亞洲多個地點，但多數不會選擇歐洲國家，而原先傳聞的選址、美國愛荷華州已基本上被排除。

白宮貿易顧問納瓦羅則表示，中美談判的最終目的，是要結束中國對美國經濟的結構性攻擊，而美國將透過3階段協議來解決這些問題。

國際貨幣基金組織(IMF)早前在其《歐洲地區經濟展望》中表示，歐羅區經濟增長放緩幅度將超過預期，因在全球貿易局勢持續緊張的情況下，歐羅區製造業危機可能蔓延至服務業。奧地利央行行長兼歐洲央行管理委員會委員Robert Holzmann亦認為，歐央行貨幣政策對經濟的刺激作用已到極點，現時是財政政策發揮刺激經濟作用的時間。

中美貿易談判有正面消息，油價扭轉上日挫逾1%的頹勢，今日走高。紐約原油期貨現時每桶報56.68美元，升0.33美元或0.59%；倫敦布蘭特期油報62.08美元，升0.34美元或0.55%。