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美國CNBC報道，谷歌母公司Alphabet董事會已經就對一名管理層性關係不當的指控展開調查，並且聘請外間律師行協助。

根據報道，被指控的是集團首席法律顧問David Drummond。Alphabet董事會已經成立獨立附屬委員會處理有關投訴，包括聘請外間律師行協助聯繫投訴人。Alphabet發言人未有回應查詢。

今年8月，Alphabet前法律部僱員Jennifer Blakely曾公開發表對Drummond的指控。她聲稱與Drummond在2004年開始拍拖，雙方並育有一兒。不過，Drummond最近與另一人結婚，並拒絕與她討論兒子撫養問題，指其行為有濫用權力之嫌。Blakely又指稱，Drummond與其他公司同事也有染。

Drummond其後發表聲明，否認有關指控，表示除與Blakely拍拖外，以及剛過去的勞動節與谷歌僱員Corinne Dixon成婚外，沒有與其他Alphabet或谷歌僱員拍拖。Drummond表示，Dixon從來不是他的直接下屬。Alphabet未有回應Blakely的指稱。

2002年加盟Alphabet成為律師的Drummond，在2015年成為集團首席法律顧問。他去年酬金4700萬美元，是集團最高薪僱員之一。他在本周出售了價值2700萬美元的Alphabet股份。