國際財經

網上串流服務商Roku公布，截至9月30日止第三財季虧損為2520萬美元，去年同期虧損950萬美元，主要是花費更多費用以吸引用戶；每股虧損為22美仙，收入升50.5%至2.609億美元，分析員按通用會計列賬計算的預測虧損28美仙與收入2.57億美元。

消息公布後，Roku股價在市後時段跌15%。

Roku表示，上季末的活躍用戶數量為3230萬個，較前一季末淨增170萬個。

另外，集團公布，有意動用1.5億美元收購廣告相關技術商Dataxu。