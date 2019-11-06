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今日 06:08 國際財經

貿談膠着 道指標指收市靠穩 納指受壓

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美股連續勁升3天後，道指與標指周三大致站穩，科技股則略見沽壓，市場觀望中美貿易談判發展及最新經濟數據。美元回落，金價受惠上升；美國原油庫存增加，油價表現疲弱。

道指周二收報27492點再創新高後，周三曾回落84點，盤中低見27407點；也曾攀升33點，即市高見27526點；收市則反覆微跌不足1點，報27492點；納指周二以新高8434點收市，周三回吐0.29%，收報8410點；標指升0.07%，收報3076點。

召車程式公司Uber股票禁售期結束，股價收市挫3.85%，盤中曾瀉9%，創歷史新低25.58美元。惠普(HP)股價收市飆升逾6%，因有報道稱施樂(Xerox)計劃提出收購。能源股有沽壓，埃克森美孚低收2.19%，雪佛龍都下滑1.67%，兩隻股份跌幅之大，僅次於連鎖藥房股Walgreens的2.81%。

投資者正等待中美貿易關係改善的訊號。有報道指出，兩國正全力謀求達成首階段協議，中方敦促美方取消9月對價值約1250億美元中國商品加徵的關稅。路透則報道，雙方仍在商議首階段貿易協議細節及簽署場地，因此，中國國家主席習近平與美國總統特朗普的簽約儀式，可能延至12月舉行。

中美傳延期簽署貿易協議

歐洲方面，泛歐Stoxx 600指數升0.2%，三大股市均向上，法股和德股分別升0.34%和0.24%，英股升0.12%。亞股個別發展，MSCI亞太指數(不計日本)跌0.2%，日股升0.2%。

國際貨幣基金組織(IMF)周三發表最新《區域經濟展望》報告，預期歐洲整體實質GDP增長今年將放緩至1.4%，差不多比2018年的2.3%低一半，2020年估計可回升到1.8%增幅。

美元兌日圓尾段跌0.18%，報108.96日圓；美滙指數回吐0.03%，報97.95。英鎊漲0.22%，報1.2855美元。紐約期金從三周低位反彈，收市升0.6%，報每盎斯1493.1美元，扭轉周二跌近2%的頹勢。

油價下滑，紐約期油收市挫1.5%，報每桶56.35美元，布蘭特期油跌1.9%，收報每桶61.74美元。

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