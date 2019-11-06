國際財經

滙市交易商觀望中美兩國貿易談判進展，美元兌日圓及其他貨幣偏軟。ICE美滙指數尾段跌0.1%至97.875。

較早時有傳媒報道，中美兩國可能押後首階段貿易協議簽署時間至12月。消息曝光後，美元兌大部分交易對手的滙價跌幅收窄。避險貨幣呈強，美元兌日圓滙價跌至全日低位108.91日圓，跌幅為0.2%，挨近上周創下的三個月低位109.285。

歐羅兌美元微跌，至1.1069美元。德國9月工廠訂單略高於預期，數據對歐羅有利。

瑞士法郎兌美元微升，每美元報0.9924瑞郎。