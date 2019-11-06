國際財經

美國原油庫存連續兩周上揚，增幅接近800萬桶，消息主導油價表現，國際油價周三收市下滑逾1%。

紐約12月期油收市跌88美仙或1.5%，每桶報56.35美元。倫敦布蘭特1月期油收市跌1.22美元或1.9%，每桶報61.74美元。

較早時，美國能源資訊局(EIA)公布，上周原油庫存增加790萬桶，遠高於市場預期的270萬桶。前一天，美國石油協會統計得出的上周原油庫存增加430萬桶。另外，EIA又指出，上周汽油與精煉油庫存分別減少280萬桶與60萬桶，市場原先預期分別減少240萬桶與100萬桶。

Tyche Capital Advisors管理合夥人Tariq Zahir表示，原油庫存升幅過高，以及紐約期油交收地庫欣的庫存也增加170萬桶，助長看淡油價情緒。他預期，中美貿談與石油出口國組織12月會議，將對油價有指示作用。

外電報道，被稱為OPEC+的油組與其他盟友之中，主要產油國均無意進一步增加減產數量，因此12月會議很可能只會維持原先減產數量不變。Zahir也預期，進一步減產的可能性不高。

Price期貨高級分析員Phil Flynn指出，OPEC+的會議決定可能影響美國頁岩油生產商的部署，因為後者也面對股東要求生產有利可圖的壓力。