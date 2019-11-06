國際財經

CNBC報道，美國珠寶零售商蒂芙尼(Tiffany & Co.)要求路易威登(LV)母公司、法國LVMH集團提高145億美元(1131億港元)收購作價。

根據報道，蒂芙尼董事會認為，每股120美元的作價過低，未能反映蒂芙尼的真正價值。該公司已經回覆LVMH，表示只要提高作價，願意讓對方審閱集團保密的財政資料。據悉，LVMH回覆稱，有興趣商討及提出新的收購建議，但雙方仍在商討細節。

此前，有報道稱蒂芙尼董事會願意接納的作價是每股140美元。

蒂芙尼與LVMH未有回應傳媒相關查詢。