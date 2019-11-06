國際財經

歐洲股市周三收市向好，泛歐指數Stoxx 600收報405點，上揚0.21%。法國興業銀行第三季盈利下跌，表現遜預期，但一級核心資本充足比率在9月上升，法興股價漲逾3%，帶動銀行股及歐洲股市造好。

英國富時100指數收報7396點，進賬0.12%或8點；德國DAX指數收報13179點，上升0.24%或31點；法國CAC 40指數收報5866點，攀高0.34%或19點；意大利富時MIB指數收報23373點，微升0.04%或8點；西班牙IBEX 35指數收報9398點，回吐0.10%或9點。