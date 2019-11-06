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今日 02:23 國際財經

《紐時》母企料收入下滑 拖累股價挫

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《紐約時報》母公司New York Times Co (NYT)公布第三季業績，表現優於市場預期，但警告第四季經營環境具挑戰，廣告收益可能下滑。消息公布後，NYT股價即市下挫9%。

NYT披露，上季每股經調整盈利為13美仙，優於分析員預測值10美仙，總收益升2.7%至4.285億美元，低於預期的4.291億美元。

NYT表示，雖然數碼廣告收益上季有相當增長，但數碼平台營運模式將有所改變，客戶不能再在其應用程式自動賣廣告，令到集團可能損失數以百萬美元計的廣告收益，因此本季經營環境具相當挑戰。

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